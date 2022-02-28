Шойгу сообщил, что "ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом

Дежурные смены пунктов управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, сообщает пресс-служба военного ведомства.

27 февраля глава государства поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы.

Напомним, что силами стратегического сдерживания считаются силы, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного.

В настоящее время почти все пусковые установки наземных стратегических ядерных сил России, более 95 процентов, находятся в постоянной готовности к боевому применению, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил.

В Кремле заявили, что в словах президента России Владимира Путина по переводу сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла.