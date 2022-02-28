ПГНИУ готовится к возврату на очное обучение

ПГИНУ вскоре вернётся к очным занятиям, сообщили Накануне.RU в вузе.

"Готовится приказ о возвращении к очному формату обучения. Планируется, что в течение следующих двух недель с дистанционного формата обучения выйдут все студенты бакалавриата/специалитета, а также часть магистрантов", - говорится в сообщении университета.

Напомним, с 24 января вуз "вывел из онлайна" студентов первых и выпускных курсов бакалавриата и специалитета, а также первокурсников колледжа профессионального образования. С 31 января студенты вновь ушли на дистанционное обучение.