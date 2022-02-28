28 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Каменске-Уральском будут судить водителя автобуса, зарезавшего кондуктора

Житель Каменска-Уральского предстанет перед судом за убийство своей 42-летней сожительницей. Как выяснило следствие, 51-летний мужчина работал водителем автобуса, где на должности кондуктора и находилась его будущая жертва.

Как сообщили Накануне.RU СКР по Свердловской области, трагедия произошла днем 23 февраля 2022 года. Сожители находились в комнате дома по улице Челябинской в городе Каменске-Уральском и распивали алкоголь, после чего у них и возник бытовой конфликт. В это время обвиняемый нарезал овощи на суп и, ввязавшись в словесную перепалку, ударил потерпевшую сначала рукой по лицу, а потом ножом в шею, от чего та и скончалась.

"Как сообщил сыщикам уголовного розыска задержанный, конфликты между ними были нередки и, в основном, на почве распития спиртного. После расправы над сожительницей, убедившись, что жертва не подает признаков жизни, мужчина вымыл всю посуду, в том числе и нож, который использовал в качестве оружия. Сваренный суп он убрал в холодильник, затем открыл окна в комнате и покинул место происшествия, закрыв дверь на ключ. Потерпевшую обнаружили ее знакомые, которые долго не могли дозвониться до нее, слыша при этом звонок ее телефона в комнате. С помощью специализированной службы дверь в помещение была вскрыта. После обнаружения тела погибшей о случившемся было сообщено в полицию. Сотрудникам территориального отдела полиции понадобились считанные часы для того, чтобы вычислить местонахождение подозреваемого (он два дня пил у своего приятеля), задержать его и передать нашим коллегам из СКР", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также добавил, что работали водитель и кондуктор на одном предприятии, а познакомились сравнительно недавно - в декабре 2021 года, вскоре после чего и начали жить вместе.

На данный момент в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз.

Теги: Каменск-Уральский, водитель, автобус, кондуктор, нож, убийство, суд



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