В Нижнем Тагиле спустя семь лет задержали мошенницу, но теперь не могут найти потерпевшего

В Нижнем Тагиле разыскивается потерпевший по уголовному делу о мошенничестве 7-летней давности. До этого сыщики искали злоумышленницу, которая его обманула.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, дело было возбуждено еще в мае 2015 года. Тогда по нему была задержана жительница Нижнего Тагила 1974 года рождения, которая похитила у сожителя автомобиль "Рено Логан", причинив ему ущерб в размере 400 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия было установлено, что женщина и потерпевший познакомились в интернете. Позже мужчина переехал к новой знакомой, с которой они вместе снимали квартиру в Дзержинском районе. Он доверил сожительнице свой автомобиль, передав ей все документы, а спустя время выяснил, что женщина продала машину, заявив, что у нее возникли материальные трудности. Владелец авто пошел в полицию.

Однако мошенница, которую не стали арестовывать, скрылась и была объявлена в федеральный розыск. Лишь в январе этого года сыщикам уголовного розыска удалось установить ее местонахождение. Оказалось, что все это время она жила в Новосибирске без паспорта, представляясь другими данными.

Силовики доставили даму в Нижний Тагил и заключили под стражу. В настоящее время она находится в следственном изоляторе, дает признательные показания и даже готова возместить ущерб. Однако чтобы завершить расследование в установленные законом сроки, необходимо установить местонахождение потерпевшего, а иначе дело не смогут направить в суд.

По данным МВД, потерпевшим является Леонид Паластин 1979 года рождения, уроженец Москвы. Как выяснили полицейские, мужчина имеет регистрацию в столице, но его местонахождение остается неизвестным.

Следователи просят откликнуться самого Паластина, а также обращаются ко всем, кто располагает информацией о нем, обратиться в отдел полиции №17 МУ МВД "Нижнетагильское" по телефону 8 (3435) 97-68-02 или на линию "02".