28 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Бундестаг (2021) | Фото: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Немецкий депутат: Это было фатальной ошибкой - дразнить Украину невыполнимыми обещаниями

Сейчас происходит именно то, что Россия просила не допускать Запад последние 20 лет, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вейдель, выступая в бундестаге.

Депутат возложила вину за развернувшуюся ситуацию на Украине в том числе на Германию.

По ее словам, не нужно было провоцировать Россию, 20 лет заявляющую о том, что НАТО не следует расширяться на восток.

"Это было тотальной ошибкой - дразнить Украину невыполнимыми обещаниями, а именно вступлением в Евросоюз и НАТО. Тем самым мы втянули Украину в эту конфронтацию и в это опасное испытание", - заявила Вейдель.

Депутат отметила, что Украине нужно было дать безопасную нейтральность, она могла бы стать мостом между Востоком и Западом. Вместо этого на Западе заявляли России, что она — ничто.

"Это исторический провал Запада — то, что он унижал Россию", — подчеркнула Вайдель.

По ее мнению, теперь европейским странам придется нелегко, вводимые в отношении России санкции в большей мере навредят не России, а Евросоюзу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что жители стран Европы пострадают из-за ограничительных мер, введннных в отношении России.

"Европейцам приднтся заплатить цену за эти меры", - сказала она в интервью Euronews. Таким образом она ответила на вопрос о том, как далеко зайдет солидарность Европы с Украиной.

Теги: алиса вейдель, украина, запад



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