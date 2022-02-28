28 Февраля 2022
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Экономика В России
Борис Титов (2017) | Фото: Накануне.RU

Поднимая ставку, ЦБ уничтожает российские предприятия, – бизнес-омбудсмен Титов

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов резко раскритиковал действия ЦБ, который сегодня поднял ключевую ставку сразу в два раза – до рекордных 20%.
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По мнению уполномоченного по правам бизнеса, такой шаг – это "удавление" российского бизнеса.

"ЦБ повысил ставку до 20%. Никогда не было, и вот опять. В самое ужасное время, когда в результате санкций российский бизнес опять "на фронте", ЦБ выбирает путь его дальнейшего "удавления" ради мифической идеи связанной денежной массы на депозитах", - считает Титов.

Он полагает, что мера, предпринятая ЦБ, не принесет того эффекта, который ожидает Набиуллина и Ко: "Кто сегодня будет держать деньги в рублях ради 20% прибыли, когда рубль уже подешевел на 20%? И, прямо скажем, перспективы не очень. Есть ли желающие? Но поднимая ставку, ЦБ уничтожает российские предприятия, а значит, и рабочие места. А что все же важнее - финансовые капиталисты, банки или реальные производства и зарплаты людей?".

Теги: цб, борис титов, ключевая ставка, бизнес



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