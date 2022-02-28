"Очень хочется разъяснений": Дерипаска высказался о ключевой ставке в 20%

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ до 20% в условиях финансового кризиса, вызванного санкциями за военную "спецоперацию" России на Украине.

"Подъём ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчётов) — это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет, - пишет Дерипаска в своем Telegram-канале. - Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев".

Ранее Дерипаска высказался против военных действий: "Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!".