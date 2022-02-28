В Челябинской области возобновляется диспансеризация

В Челябинской области с 1 марта возобновляются диспансеризация и профильные осмотры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

В регионе снижается уровень заболеваемости коронавирусом. Также наблюдается сокращение числа обращений за медицинской помощью в амбулаторные центры. В связи с этим принято решение вернуть к плановой работе четыре поликлиники.

Речь идет о поликлиниках ГКБ № 5, ГКБ №8 и ГКП №8 в Челябинске и ГБ №2 Магнитогорска. Приостановлен круглосуточный режим работы в ковидных поликлиниках на базе ОКБ-2 и ГКБ-9.

Напомним, в Челябинской области в октябре прошлого года была приостановлена диспансеризация и проведение профосмотров.