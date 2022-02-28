Фонд святой Екатерины передал Екатеринбургу очередную партию автомобилей скорой медицинской помощи

Фонд святой Екатерины передал екатеринбургской станции скорой медицинской помощи им. Капиноса 20 специализированных автомобилей класса "В" на базе Ford Tranzit. Сегодня на площади 1905 года состоялось торжественное вручение, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Средства на покупку автотранспорта выделили учредители Фонда: генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний "Сима-ленд" Андрей Симановский. Решение поддержать систему здравоохранения было принято после обращения главы Екатеринбурга Алексея Орлова в Фонд святой Екатерины.

"Вот уже два года мир борется с пандемией. И практически с первых дней, когда мы столкнулись с этим невиданным доселе вызовом, Фонд святой Екатерины подставил своё плечо. Предоставив десятки тон грузов, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции лёгких – всё то, что очень остро было необходимо нашим медицинским учреждениям. И вот уже третья партия машин скорой помощи. Это позволяет спасать сотни жизней, огромное спасибо", – сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Мы планируем в этом году приобрести более 50 единиц машин скорой помощи, но уже сейчас мы получаем 20 машин и они пойдут в дело", – поделился министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

"Когда едешь по городу, видишь надписи "Фонд святой Екатерины", становится приятно, что ты внёс маленькую часть для людей нашего города. Благодарю от лица Андрея Анатольевича Козицына и Игоря Алексеевича Алтушкина", – отметил в своей речи Андрей Симановский.

"Сегодня много говорилось о замене старых машин на новые – эта та работа, которую ведёт Фонд святой Екатерины. Третья партия, 20 автомобилей, обошлась Фонду в 114 млн рублей. Суммарные затраты за три года составили более 370 млн рублей. Безусловно, мы все поднимаем, что эта работа по замене машин необходима", – рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

С момента начала пандемии новой коронавирусной инфекции Фонд святой Екатерины передал городу уже 75 автомобилей скорой медицинской помощи.

"75 автомобилей – это ровно половина действующего автопарка. Таких вливаний не было никогда ни в одном бюджете. На сегодня из 168 автомобилей ещё 42 старше пяти лет, которые менее скоростные, комфортность другая. Стоит отметить и новое медицинское оборудование – это очень важно. К примеру, более маневренные итальянские носилки, которые мы опробовали, более высокий у них и срок эксплуатации", – рассказал главный врач городской Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Игорь Пушкарёв.

Добавим, что общий объём поддержки системы здравоохранения региона учредителями Фонда святой Екатерины уже составляет больше 2,2 млрд рублей.