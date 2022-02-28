В Екатеринбурге собирают продукты для арестованных после антивоенных митингов

В Екатеринбурге организовали сбор продуктов и книг для горожан, арестованных в результате антивоенного митинга. Список еды и само объявление опубликовал Telegram-канал "Коренной екатеринбуржец".

"В последние дни в Екатеринбурге задержали и назначили сроки до 30 дней участникам уличных акций. Всем нам сейчас тяжело и сложно. Но важно сохранять взаимоуважение и поддерживать друг друга именно сейчас", - сообщает автор канала.

Из предпочтительных продуктов перечислены: орехи, сыры твердые в вакуумной упаковке, конфеты без начинки, печенье, сгущенка в пакетах, а также фрукты - яблоки, бананы и груши. При этом в канале отмечается, что много быстропортящихся продуктов приносить не стоит, это же касается и колбасы. Также для задержанных будут полезны тетради, бумага, ручки и книги

Общий вес передачки не должен превышать 500 граммов. В Екатеринбурге можно оставлять в goBakery с 12.00 до 20.00.

Привезти необходимые продукты и принадлежности можно и лично в приемник на Елизаветинском шоссе, 19 с 13.00 до 15.00 и с 17.30 до 19.00.