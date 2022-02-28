Сайты крупнейших изданий, включая ТАСС и "Коммерсантъ", взломаны

Сайты крупных российских СМИ взломаны хакерами группировки Anonymous, пишет Baza.

Среди изданий, попавших под атаку, – ТАСС, "Известия", Фонтанка, "Коммерсантъ", РБК. Также редакция Forbes подтверждает взлом своего сайта.

27 февраля Минцифры РФ сообщило о беспрецедентном масштабе кибератак, в том числе на портал Госуслуг. Пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов.

25 февраля стало известно, что крупная хакерская группировка Anonymous начала кибервойну против России из-за ситуации на Украине.