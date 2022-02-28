Кремль о ситуации с экономикой: "Ну, пока ничего не произошло у нас с вами"

В Кремле не считают, что с российской экономикой произошло что-то такое, что требует поддержки граждан.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли предприниматься какие-то шаги помощи россиянам в текущей ситуации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Ну, пока ничего не произошло у нас с вами".

Напомним, сегодня Центральный банк России повысил ключевую ставку до исторического рекорда в 20% - сразу почти на 10%. Крупнейшие банки страны находятся под санкциями, а курс доллара пробивает отметку в сто рублей.

По словам Пескова, сегодня президент проведет совещание по вопросам реагирования на санкции, на котором будет докладывать в том числе глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Совещание и подразумевает доклады всех его участников. Не думаю, что это все будет в открытом режиме. Но посмотрим, будем вам рассказывать", — ответил Песков.