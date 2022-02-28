В Прикамье возобновили оказание плановой медицинской помощи

В Пермском крае возобновляется оказание плановой медицинской помощи. Об этом на своей странице в Instagram сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень, передает корреспондент Накануне.RU.

"С 1 марта в поликлиниках Прикамья возобновляется оказание плановой первичной медико-санитарной помощи, в том числе специализированной (прием узких специалистов), для взрослого и детского населения", - говорится в сообщении.

Также будет возобновлена диспансеризация и профосмотры, в том числе углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.