28 Февраля 2022
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Общество Свердловская область В России За рубежом Украина
отпуск, отдых, туризм, море, пляж, шезлонг, Турция (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области открыты "горячие линии" по возвращению туристов из-за рубежа

В Свердловской области открыты "горячие линии" по вопросам, связанным с возвращением туристов из-за рубежа. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
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Как написал мэр у себя в Instagram, в настоящее время многие россияне, в том числе и екатеринбуржцы, оказались в затруднительном положении за границей. По словам Орлова, их вывозом занимаются федеральные структуры. Получить консультацию по вопросам, связанным с возвращением из-за рубежа туристов из Свердловской области, можно по телефону: +7 (343) 350-05-25.

"Со своей стороны, администрация Екатеринбурга организовала свою "горячую линию": с 9 до 18 часов с перерывом с 13 до 14 часов по телефону +7 (343) 304-32-12 можно получить всю нужную информацию или сообщить о своей собственной ситуации. Все сигналы будут переданы нами в соответствующие инстанции незамедлительно", - заверил Алексей Орлов.

Как сообщало Накануне.RU, в Уральской ассоциации туризма считают, что приостановка российскими туроператорами продажи туров в ряд зарубежных стран не лишит россиян заграничного отдыха, однако может ограничить финансово. Как отмечает президент УАТ Михаил Мальцев, рост стоимости евро и доллара на фоне военных действий на Украине поспособствует увеличению стоимости туров.

Теги: горячие линии, туристы, Свердловская область



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