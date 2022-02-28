Российско-украинские переговоры начались, трансляцию остановили

Организаторы переговоров между Россией и Белоруссией прервали трансляцию на YouTube, которую вело белорусское агентство БелТА.

Журналисты вели репортаж из зала, где сейчас должны начаться переговоры, но в какой-то момент люди из числа организаторов попросили их выключить звук или вовсе прекратить трансляцию.

Оператор БелТА выключил камеру, трансляция была остановлена.

Журналистам также дали снять приветственное слово министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Он передал слова Александра Лукашенко о том, что все гарантии безопасности переговорщикам остаются в силе, все их пожелания относительно организации переговоров будут исполнены. Он добавил, что Белоруссия молится за успех переговоров.