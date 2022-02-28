28 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Коллаж, карта ДНР и ЛНР вместе с городом Счастье и станицей Луганская (2022) | Фото: Накануне.RU

В ЛНР освобождено Счастье

Народная милиция ЛНР освободила Счастье. Украинские войска выбиты оттуда окончательно, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

26 февраля была освобождена Станица Луганская, затем Трехизбенка, Новоахтырка, Смоляниново. Всего к вечеру 27 февраля сообщалось о полном освобождении 8 населенных пунктов. Счастье - один из самых крупных, в нем проживает около 10 тыс. человек.

В ДНР освобождены 19 населенных пунктов. Силы народных республик постепенно, но уверенно продвигаются вперед, заявляют в ДНР и ЛНР. Народной милиции ЛНР удалось продвинуться в направлении Северодонецка - административного центра Луганской области - более чем на 50 км.

Теги: ЛНР



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