В ЛНР освобождено Счастье

Народная милиция ЛНР освободила Счастье. Украинские войска выбиты оттуда окончательно, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

26 февраля была освобождена Станица Луганская, затем Трехизбенка, Новоахтырка, Смоляниново. Всего к вечеру 27 февраля сообщалось о полном освобождении 8 населенных пунктов. Счастье - один из самых крупных, в нем проживает около 10 тыс. человек.

В ДНР освобождены 19 населенных пунктов. Силы народных республик постепенно, но уверенно продвигаются вперед, заявляют в ДНР и ЛНР. Народной милиции ЛНР удалось продвинуться в направлении Северодонецка - административного центра Луганской области - более чем на 50 км.