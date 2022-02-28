Мишустин – о санкциях: "Шаги ожидаемые, иллюзий мы давно не питаем"

Правительство РФ представит план мер поддержки экономики в ближайшее время. В него войдут решения, которые обсуждались на совещаниях о социально-экономической ситуации, проведенных в выходные. Об этом Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами.

"Какие бы причины ни назывались публично, их главная цель – нанести урон по тем или иным направлениям. Шаги ожидаемые, иллюзий относительно подобных действий мы давно не питаем", - прокомментировал премьер-министр введение санкций в отношении России.

"В связи с этим был принят ряд решений в части движения денежных средств, а также развития проектов замещения импортных комплектующих", - рассказал глава правительства.

Михаил Мишустин обратился к вице-премьерам: "Сейчас важно оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев, выполнять все необходимые планы. Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению, которое вы курируете в рамках своих обязанностей".