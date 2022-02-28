В Челябинске торговую сеть через суд обязали выплатить водителям зарплату за сверхурочную работу

В Челябинске суд обязал торговую сеть "Дикси" выплатить водителям заработную плату за сверхурочную работу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области, водителям не платили за переработку. Работники не укладывались в смену, продолжительность которой 10 часов, так как перевозка грузов со склада до магазина занимает гораздо больше времени. Логоцентр расположен не только в Челябинске, но и по территории области и даже в соседних регионах – Тюменской и Свердловской областях.

Сеть отказалась пересчитывать зарплату, тогда водители обратились в профсоюз. В суде работники представили маршрутные и путевые листы, подтверждающие, что время работы составляло более 10 часов. Было подтверждено, что сверх установленного графика работа выполнялась не по инициативе водителей, а только по заданию работодателя.

По решению суда с торговой сети будет взыскана заработная плата за сверхурочную работу в размере 422 тыс. рублей.

Напомним, в Челябинске торговая сеть "Дикси" уволила водителей, несогласных с новым графиком работы. Суд обязал компанию восстановить их на рабочих местах и выплатить компенсацию.