28 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
Дикси, магазин, торговая сеть (2015) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске торговую сеть через суд обязали выплатить водителям зарплату за сверхурочную работу

В Челябинске суд обязал торговую сеть "Дикси" выплатить водителям заработную плату за сверхурочную работу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области, водителям не платили за переработку. Работники не укладывались в смену, продолжительность которой 10 часов, так как перевозка грузов со склада до магазина занимает гораздо больше времени. Логоцентр расположен не только в Челябинске, но и по территории области и даже в соседних регионах – Тюменской и Свердловской областях.

Сеть отказалась пересчитывать зарплату, тогда водители обратились в профсоюз. В суде работники представили маршрутные и путевые листы, подтверждающие, что время работы составляло более 10 часов. Было подтверждено, что сверх установленного графика работа выполнялась не по инициативе водителей, а только по заданию работодателя.

По решению суда с торговой сети будет взыскана заработная плата за сверхурочную работу в размере 422 тыс. рублей.

Напомним, в Челябинске торговая сеть "Дикси" уволила водителей, несогласных с новым графиком работы. Суд обязал компанию восстановить их на рабочих местах и выплатить компенсацию.

Теги: зарплата, водитель, торговая сеть, Дикси,



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