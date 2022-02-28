28 Февраля 2022
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков: В словах Путина по переводу сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла

В Кремле заявили, что в словах президента России Владимира Путина по переводу сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла.

"Что там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна - там четко сказано", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Стратегическим силам сдерживания - это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего", - цитирует его РИА Новости.

27 февраля Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы.

В настоящее время почти все пусковые установки наземных стратегических ядерных сил России, более 95 процентов, находятся в постоянной готовности к боевому применению, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил.

Напомним, что силами стратегического сдерживания считаются силы, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного.

Теги: песков, путин, силы сдерживания



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