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Политика Свердловская область Уральский ФО
Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Якушев поручил новому главе "Уралуправтодора" снизить число мест концентрации ДТП

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел встречу с новым руководителем ФКУ "Уралуправтодор".
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Напомним, должность занял Андрей Жуков. Сегодня, 28 февраля, глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков представил его коллективу управления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, на встрече Владимир Якушев обратил внимание на необходимость снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории округа.

"Необходимо продолжать работу по ремонту и реконструкции автомобильных дорог. Ликвидировать левые повороты и развороты, заниматься устройством примыканий к жилым комплексам, разграничивать транспортные потоки", - отметил полпред.

Особое внимание Якушев уделил исполнению поручения президента РФ по строительству трассы Москва – Казань, ее продлению до Екатеринбурга и далее до Тюмени и Челябинска. На сегодняшний день закончены предпроектные проработки и вариант трассировки свердловского участка, строительство должно быть завершено к 2024 году.

Напомним, что прежний начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко был назначен главой управления научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения Росавтодора.

Теги: Уралуправтодор, Якушев, полпред



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