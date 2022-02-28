Якушев поручил новому главе "Уралуправтодора" снизить число мест концентрации ДТП

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел встречу с новым руководителем ФКУ "Уралуправтодор".

Напомним, должность занял Андрей Жуков. Сегодня, 28 февраля, глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков представил его коллективу управления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, на встрече Владимир Якушев обратил внимание на необходимость снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории округа.

"Необходимо продолжать работу по ремонту и реконструкции автомобильных дорог. Ликвидировать левые повороты и развороты, заниматься устройством примыканий к жилым комплексам, разграничивать транспортные потоки", - отметил полпред.

Особое внимание Якушев уделил исполнению поручения президента РФ по строительству трассы Москва – Казань, ее продлению до Екатеринбурга и далее до Тюмени и Челябинска. На сегодняшний день закончены предпроектные проработки и вариант трассировки свердловского участка, строительство должно быть завершено к 2024 году.

Напомним, что прежний начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко был назначен главой управления научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения Росавтодора.