Правительство готово расширить амнистию капиталов - Силуанов

Государство собирается выполнить все социальные обязательства в полном объеме, бюджетные обязательства находятся в приоритете, заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства в понедельник, 28 февраля.

Также Силуанов сообщил о других мерах поддержки экономики, которые Минфин и ЦБ в условиях кризиса собираются оказывать:

- Введена обязательная 80-процентная продажа валютной выручки экспортерами.

- ЦБ повысил ключевую ставку и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки банков, включая регуляторные послабления для них.

- В связи с ростом стоимости заимствований временно приостановлено размещение государственных ценных бумаг. Их объем планируется сократить в текущем году.

- Правительство совместно с ЦБ отслеживает ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы коммерческих банков.

- Подготовлены предложения о проведении более масштабной амнистии капитала с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом.