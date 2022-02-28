28 Февраля 2022
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Экономика В России
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Правительство готово расширить амнистию капиталов - Силуанов

Государство собирается выполнить все социальные обязательства в полном объеме, бюджетные обязательства находятся в приоритете, заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства в понедельник, 28 февраля.

Также Силуанов сообщил о других мерах поддержки экономики, которые Минфин и ЦБ в условиях кризиса собираются оказывать:

- Введена обязательная 80-процентная продажа валютной выручки экспортерами.

- ЦБ повысил ключевую ставку и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки банков, включая регуляторные послабления для них.

- В связи с ростом стоимости заимствований временно приостановлено размещение государственных ценных бумаг. Их объем планируется сократить в текущем году.

- Правительство совместно с ЦБ отслеживает ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы коммерческих банков.

- Подготовлены предложения о проведении более масштабной амнистии капитала с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом.

Теги: амнистия капиталов, правительство, минфин



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