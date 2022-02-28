28 Февраля 2022
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Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

СКР установил с ДНР и ЛНР тесное взаимодействие

Следственный комитет РФ установил оперативное взаимодействие с правоохранительными органами ДНР и ЛНР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.
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По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами в Донбассе.

Ранее Бастрыкин дал поручение о сборе и фиксации доказательств преступлений нацистов. Для этого, в частности, офицеры СКР допрашивают прибывающих на территорию РФ беженцев. Они будут представлены на судебном процессе над украинскими военными преступниками.

Тесное и постоянное оперативное взаимодействие со следственными органами ДНР и ЛНР позволит максимально эффективно расследовать преступления, ускорить процесс фиксации и сбора доказательств и установить всех причастных к ним лиц, подчеркнули в Следкоме.

Накануне СКР начал проверку сообщения о применении ВСУ в пригородах Киева боеприпасов, начиненных фосфором.

Теги: следственный комитет, ДНР, ЛНР



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