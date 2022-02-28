Кремль отказался комментировать запросные позиции делегаций России и Украины

В Кремле отказались комментировать перспективы российско-украинских переговоров, в том числе запросные позиции.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти переговоры должны идти в тишине.

"Мы, единственное, весьма сожалеем, что эти переговоры не начались сутки назад, а возможность такая была", - добавил он.

Также Песков объяснил отправку помощника президента РФ Владимира Мединского на переговоры с Киевом. Он был выбран за определенные деловые качества и глубочайшую экспертизу, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Кремля.

Переговоры России и Украины должны стартовать в самое ближайшее время. Из-за соображений безопасности точное место встречи не называется, передал белорусский телеканал ОНТ. Известно лишь, что она проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять.