Зеленский попросил о немедленном приеме Украины в ЕС по новой процедуре

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой немедленно принять Украину в ЕС по новой, особой процедуре.

"Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных",— пояснил украинский президент в обращении.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что со временем Украина должна вступить в Евросоюз.

Зеленский утром написал в Twitter, что ночью провел с фон дер Ляйен телефонный разговор по поводу европерспектив Украины. На днях он призвал принять Украину как можно скорее.