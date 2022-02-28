28 Февраля 2022
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: пресс-служба офиса президента Украины

Зеленский попросил о немедленном приеме Украины в ЕС по новой процедуре

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой немедленно принять Украину в ЕС по новой, особой процедуре.

"Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных",— пояснил украинский президент в обращении.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что со временем Украина должна вступить в Евросоюз.

Зеленский утром написал в Twitter, что ночью провел с фон дер Ляйен телефонный разговор по поводу европерспектив Украины. На днях он призвал принять Украину как можно скорее.

Теги: зеленский, евросоюз, украина



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