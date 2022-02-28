28 Февраля 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
(2021) | Фото: Россети Урал

Баскетбольный клуб "Парма" остался без главного тренера из-за событий на Украине

Главный тренер баскетбольной клуба "Парма" Казис Максвитис заявил, что не вернётся в Пермь из Литвы в связи с ситуацией на Украине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ПАРМА-ПАРИМАТЧ".

"После завершения матча Литва - Босния и Герцеговина главный тренер литовской сборной Казис Максвитис объявил, что в сложившихся обстоятельствах он не может вернуться в Пермь, чтобы продолжить работу в БК "ПАРМА-ПАРИМАТЧ", - говорится в сообщении клуба.

Детали завершения контракта с Казисом Максвитисом будут обсуждены сторонами в ближайшее время

Теги: Парма, главный тренер



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