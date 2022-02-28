28 Февраля 2022
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Экономика За рубежом
газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Из европейских подземных газохранищищ отобран весь закачанный летом газ – Газпром

В Европе из подземных хранилищ газа (ПХГ) отобран весь закачанный минувшим летом газ, сообщил Газпром, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe на 26 февраля.

К этому момент объем активного газа в европейских ПХГ на 21,5% ниже, чем в прошлом году.

Общий остаток газа в европейских ПХГ составляет 29,5%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции – на 77,1%.

С 7 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 26 февраля запасы на 0,6 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату, отметили в Газпроме.

"Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля. Таким образом, теперь отбор будет идти из объемов, которые были закачаны в хранилища Европы еще раньше, – в 2020-м и предыдущие годы", - говорится в сообщении компании.

"Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались, - отмечают в Газпроме. - Это очень серьезный вызов, учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые строго ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке".   

Теги: пхг, европа, газпром, газ



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