Челябинским чиновникам и депутатам отменили отпуска до особого распоряжения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил отменить отпуска руководящего состава органов исполнительной власти, Законодательного собрания и глав муниципалитетов до особого распоряжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В ходе аппаратного совещания губернатор отметил, что в настоящий момент Россия испытывает большое внешнее давление: политическое, экономическое, информационное. Он призвал сплотиться вокруг президента и попросил от чиновников полной отдачи, повышенной вовлеченности, оперативной реакции на проблемы, а главное - повышенного внимания к людям.

"Рубикон, как говорится, пройден, кто в таком режиме работать не готов, просьба сказать об этом сейчас. Нам нужна полная командная работа, мобилизация всех управленческих ресурсов", - подчеркнул он.

Алексей Текслер поручил экономическому блоку уделить особе внимание сохранению занятости, проводить мониторинг запасов и цен по всем номенклатурам товаров, перейти на индивидуальный режим работы с каждым инвестором, а также сформулировать предложения по стимулирующим налоговым мерам поддержки малых и средних предприятий.

Финансовый блок должен подготовиться к субсидированию растущей ключевой ставки.