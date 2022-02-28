28 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
танк, военный, спецоперация, украина, армия, солдаты (2022) | Фото: Антон Вергун/ТАСС

В ДНР освобождены 19 населенных пунктов

Народная милиция ДНР продолжает освобождать территорию республики и закрепилась в предместьях Волновахи, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

С начала освободительной спецоперации освобождены 19 населенных пунктов: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Дмитровка, Анадоль, Андреевка, Гнутово, Гранитное и Бугас. Они находятся к югу от Донецка, в малонаселенной степи. Волноваха, которую пытаются взять в кольцо, является самым большим населенным пунктом между Донецком и Мариуполем.

Накануне фактическое окружение города подтвердила представитель подчиняющейся Киеву Донецкой областной администрации Татьяна Игнатченко. "Город практически заблокирован российскими военными", - сказала она. В городе нет света, воды, продукты не завозят, люди сидят в подвалах.

Власти ДНР призывают жителей освобождаемых территорий к максимальной бдительности, так как украинские нацисты могут использовать их в качестве "живого щита". Так, взятие Мариуполя будет решаться в ходе переговоров, сказал Басурин.

Как пишет канал "Резидент", в офисе президента знают, что украинскую группировку в Донбассе берут в окружение и может быть военная катастрофа.

Теги: ДНР, Донбасс



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