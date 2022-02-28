УАТ: Туроператоры повысят цены из-за военных действий на Украине

Приостановка российскими туроператорами продажи туров в ряд зарубежных стран не лишит россиян заграничного отдыха, однако может ограничить финансово. К такому выводу пришел президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в разговоре с Накануне.RU. По его словам, рост стоимости евро и доллара на фоне военных действий на Украине поспособствует увеличению стоимости туров, на что обратят внимание и в АТОР. Таким образом встает проблема не прекращения зарубежного авиасообщения, а его финансовой доступности для россиян.

"АТОР это не какое-то общественное объединение. Нет консолидированного решения туроператоров по приостановке туров. Более того, они идут, просто сейчас вопрос воздушного коридора будет несколько изменен для авиасообщений. И второе - это увеличение стоимости, а также экономическая целесообразность этих туров с учетом резко возросшего курса доллара и евро. Это вопрос, который будут оператор и авиаперевозчик определять для себя сами, исходя из своей экономической целесообразности. Запрета на путешествия в эти страны нет, воздушное пространство не закрыто и каких-либо других проблем нет", - пояснил Мальцев.

Он также отметил, что существенное увеличение стоимости и риски отмены или закрытия авиационного пространства делают Россию более привлекательным направлением для местных жителей. Однако, это лишь временные изменения, заявил Мальцев, опираясь, в том числе и на уже пережитые пандемийные кризисы.



"Понятно, что человек попросту остановит какие-то бронирования, потому что ему нужно увидеть, как ситуация будет дальше развиваться. Думаю, когда пройдет первый шок, как-то будет ситуация более или менее вырисовываться, то и будет восстанавливаться и международный туризм и продажа на зарубежные направления. Но вопрос еще и в том, что будет трансформироваться сама география этих зарубежных направлений. Вероятно, по-моему мнению, больше будет отдаваться предпочтение азиатским странам, может тихоокеанскому региону, будет поиск недорогого продукта в этих азиатских странах. И при возобновлении и сотрудничестве Европы, которые, безусловно, рано или поздно произойдут, вот эти предпочтения и могут сохраниться", - заявил президент УАТ.

Напомним, Евросоюз принял решение полностью закрыть воздушное пространство для России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что запрет касается как пассажирских, так и частных рейсов. Ранее аналогичное решение приняли страны Скандинавии и Канада.

Позднее вечером 27 февраля в системах бронирования стали недоступны туры в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. По данным АТОР, трансатлантические перелеты прекращаются одними из первых после Европы. Предполагается, что с 28 февраля по всем карибским направлениям будут планироваться только вывозные рейсы.

При этом, по словам Мальцева, военная ситуация не стала критической для уральского туризма, поскольку в данный период не сезон отпусков. Однако и заявить, что политическая обстановка вовсе не повлияла на отрасль - тоже невозможно. Глава УАТ отметил, что военные действия на Украине, со всеми вытекающими политическими последствиями, сами по себе являются негативным информационным фоном, парализующим туристическую деятельность, что в свою очередь и вызывает опасения у представителей отрасли.