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Общество Свердловская область
ДПС, ГИБДД, полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге назначен и.о. главы городской ГИБДД

В Екатеринбурге назначен исполняющий обязанности руководителя городской ГИБДД.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, им стал подполковник полиции Александр Беляков, до этого возглавлявший городской полк ДПС. Он начал службу в органах внутренних дел в 1997 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы. А до назначения в столицу Среднего Урала работал командиром отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Тверской области.

командир полка ДПС Екатеринбурга подполковник полиции Александр Беляков(2020)|Фото: В.Н. Горелых

За достигнутые результаты в работе награжден ведомственными медалями "За отличие в службе" III, II, I степени, нагрудными знаками "За отличие в службе ГИБДД" II, I степени, "За отличную службу в МВД" II степени. Александр Беляков женат и воспитывает дочь.

Напомним, что пост главы ГИБДД Екатеринбурга с февраля 2017 года занимал Вадим Буйдалин.

Теги: ГИБДД, руководитель, назначение, Беляков, Екатеринбург



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