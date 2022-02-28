В Екатеринбурге назначен и.о. главы городской ГИБДД

В Екатеринбурге назначен исполняющий обязанности руководителя городской ГИБДД.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, им стал подполковник полиции Александр Беляков, до этого возглавлявший городской полк ДПС. Он начал службу в органах внутренних дел в 1997 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы. А до назначения в столицу Среднего Урала работал командиром отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Тверской области.

За достигнутые результаты в работе награжден ведомственными медалями "За отличие в службе" III, II, I степени, нагрудными знаками "За отличие в службе ГИБДД" II, I степени, "За отличную службу в МВД" II степени. Александр Беляков женат и воспитывает дочь.

Напомним, что пост главы ГИБДД Екатеринбурга с февраля 2017 года занимал Вадим Буйдалин.