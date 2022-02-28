ФСБ призвала сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами

Граждане Украины сообщают о попытках украинских спецслужб использовать их соотечественников в России для разведки и диверсии. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, передает ТАСС.

В ведомстве попросили сообщать о таких действиях. Отмечается, что передача или сбор по заданию иностранной разведки данных для использования их против безопасности России являются преступлением, предусмотренным статьей 276 УК (шпионаж), и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет.

Ранее губернаторы некоторых регионов, граничащих с Украиной, объявили об усилении мер безопасности.

Так, глава Курской области Роман Старовойт предупредил жителей приграничных районов о возможных терактах и диверсиях.

С 24 февраля усилена охрана объектов социально-культурной сферы, образовательных учреждений, объектов транспорта. Строящаяся Курская атомная электростанция также взята под дополнительную охрану.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на прошлой неделе объявил об усилении мер безопасности и заверил жителей, что голод, дефицит и всеобщая мобилизация им не грозит.