28 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Жителя Южного Урале отправили в колонию за ДТП, в котором один человек погиб

Житель Пластовского района приговорили к 2 годам колонии-поселения за ДТП, в котором погибла женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-служба областной прокуратуры.

27 декабря 2020 года подсудимый, управляя автомобилем «Джили МК», на 54 км автодороги "Южноуральск-Магнитогорск" допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым фургоном.

В результате ДТП одна из пассажирок легкого автомобиля погибла, другой причинен тяжкий вред здоровью.

По решению суда мужчина должен выплатить потерпевшим 3 млн рублей.

Теги: ДТП, колония,



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