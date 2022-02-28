Жителя Южного Урале отправили в колонию за ДТП, в котором один человек погиб

Житель Пластовского района приговорили к 2 годам колонии-поселения за ДТП, в котором погибла женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-служба областной прокуратуры.

27 декабря 2020 года подсудимый, управляя автомобилем «Джили МК», на 54 км автодороги "Южноуральск-Магнитогорск" допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым фургоном.

В результате ДТП одна из пассажирок легкого автомобиля погибла, другой причинен тяжкий вред здоровью.

По решению суда мужчина должен выплатить потерпевшим 3 млн рублей.