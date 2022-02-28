Андрей Фурсов: Во время военных действий недопустимо открывать рот против своей страны

Конфликт на Украине будет длиться недели, и нет оснований говорить, что раз все не закончилось за считанные дни, то блицкриг уже сорвался, тем более учитывая огромную территорию Украины. Но вряд ли он продлится больше месяца. Такое мнение высказал историк Андрей Фурсов на ютуб-канале "Кади".

Запад точно не будет воевать за Украину, это уже сказано открыто, но будет финансовое и информационное давление на Россию. При этом все мыслимые санкции уже объявлены, и даже сказано, что это "санкции из ада".

"Это оговорка по Фрейду. То есть эти люди ассоциируют себя с силами, которые приходят из ада. Ну, им виднее, откуда они приходят", - сказал Фурсов.

Он уверен, что перед началом операции это все было учтено. В то же время это решение вынужденное, и Запад затевал переворот на Украине как раз с целью вызвать недовольство в России.

Плюсов в конфликте славян между собой быть не может, главное обеспечить безопасность, избежать еще бóльших несчастий, уверен эксперт. Но поражает лицемерие тех, кто выступает против военной операции, ведь восемь лет они не беспокоились обстрелами населения Донбасса.

"А вот когда российское руководство решило остановить агрессию против Донбасса, вот тут они возмутились. Это означает, что в конфликте своей страны с нацистским режимом они на стороне нацистского режима. Ни одна стран в мире не потерпела бы наличие на госслужбе таких людей, которые выступили против государства тогда, когда государство проводит военную операцию. СМИ, которые ведут такую политику, должны быть закрыты раз и навсегда. Нужно действовать очень жестко. Во время военных действий нельзя открывать рот против своей страны. Они должны понимать, что люди считают их просто мразью", - подчеркнул Фурсов.

Он также полагает, что военный конфликт на Украине выгоден и части западной верхушки.

"В конце прошлого и начале этого года так называемую пандемию свернули. Но остались задачи, которые она не решила. И военный конфликт в Европе мог показаться части западной верхушки тем средством, которое может решить те задачи, которые должна была решить пандемия", - добавил историк, имея в виду возможное военное положение в Европе.

При этом никакого железного занавеса быть не может, так как Запад - это далеко не весь мир, отметил эксперт.

Ранее Фурсов сказал, что с 24 февраля, когда на Украине началась спецоперация России, мы живем уже в другой реальности.