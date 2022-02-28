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Общество Свердловская область
деньги рубль купюра 1000 (2005) | Фото: Накануне.ru

Свердловская полиция обратилась к директорам банков из-за всплеска мошенничеств

В ГУ МВД по Свердловской области обратились к директорам банковских структур и иных финансовых учреждений. Силовики просят их незамедлительно организовать профилактическую работу с сотрудниками о том, как не стать жертвой аферистов.
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Как сообщил пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, причиной стал всплеск обмана представителей данной сферы.

"Только за последнее время следственными подразделениями полиции возбуждено девять уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ – "Мошенничество". Их фигурантами в качестве потерпевших стали инженеры и другие специалисты банковской сферы: они перевели любителям дармовых денег более 4 миллионов рублей. Среди жертв отморозков, а по-другому их назвать язык не поворачивается, работники ПАО Сбербанк, Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ.

Основной способ обмана людей сводится к запугиванию фактом якобы попытки взлома банковского счета с реальной потерей денег или попыткой оформления кредита на большую сумму на имя того человека, кому поступил звонок от "заботливой службы безопасности", а также псевдосиловиков из МВД, ФСБ, прокуратуры и других. Как правило, номера телефонов настойчивых жуликов начинаются с 495 или 499. Могут быть и подменные номера государственных структур, в том числе правоохранительных органов", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

По его сведениям, злоумышленники устраивают своим жертвам настоящее театральное представление. Так, один из потерпевших, работающий в ПАО Сбербанк, проживает в микрорайоне Академический. Чтобы выполнить все "хотелки" мошенников, в своем же банке он взял кредит в размере 300 тысяч рублей и приобрел рекомендованный жуликами смартфон с нужной функцией Google pay. Потерпевший завершил "финансовую помощь" аферистам лишь после того, как по их просьбе пошагово удалил со своего телефона все доказательства случившегося.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. В МВД просят банкиров организовать профилактическую работу с сотрудниками о том, как не попасться на уловки мошенников.

Теги: полиция, банки, обращение, мошенники



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