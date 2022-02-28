Тюменское отделение Национального благотворительного фонда категорически поддерживает заявление его главы: Решение о военной спецоперации на Донбассе единственно правильное

Директор Национального благотворительного фонда генерал-лейтенант в отставке Владимир Носов сделал заявление, в котором оценил "решение о признании Народных республик Донбасса и о проведении специальной военной операции, направленной на восстановление мирной жизни на Донбассе", единственно правильным, передает корреспондент Накануне.RU.

"После развала Советского Союза в девяностых годах прошлого века, многонациональную цивилизацию, прошедшую через очень тяжелые испытания, но имеющую собственный мир культуры, собственный образ человека, собственную систему образования, научную систему стали разрушать. И в основном это коснулось русского мира. В бывших республиках с поддержки США и коллективного Запада стали бурно пропагандировать национализм. Коснулось это и Украины", - отмечается в заявлении главы Национального благотворительного фонда.

Также в заявлении акцентируется внимание на страданиях народа Донбасса, начиная с 2014 года. "Россия больше не может не предпринимать решительных действий. Это было бы безответственностью по отношению к русскоговорящему населению Донбасса, к памяти наших предков", - говорится в заявлении.

Накануне.RU связалось с руководителем Тюменского отделения Фонда Юрием Лукьяненко. Оба руководителя тюменского регионального отделения Национального благотворительного фонда твердо поддержали заявление по Донбассу.