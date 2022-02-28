Тюменское отделение Национального благотворительного фонда категорически поддерживает заявление его главы: Решение о военной спецоперации на Донбассе единственно правильное

28 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры на границе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область В России
коллаж, ДНР, Донбасс, ополчение, Украина, блокада, вагоны, уголь (2017) | Фото: Накануне.RU

Тюменское отделение Национального благотворительного фонда категорически поддерживает заявление его главы: Решение о военной спецоперации на Донбассе единственно правильное

Директор Национального благотворительного фонда генерал-лейтенант в отставке Владимир Носов сделал заявление, в котором оценил "решение о признании Народных республик Донбасса и о проведении специальной военной операции, направленной на восстановление мирной жизни на Донбассе", единственно правильным, передает корреспондент Накануне.RU.

национальный благотворительный фонд, донбасс, заявление(2022)|Фото: nbfond.ru/news

"После развала Советского Союза в девяностых годах прошлого века, многонациональную цивилизацию, прошедшую через очень тяжелые испытания, но имеющую собственный мир культуры, собственный образ человека, собственную систему образования, научную систему стали разрушать. И в основном это коснулось русского мира. В бывших республиках с поддержки США и коллективного Запада стали бурно пропагандировать национализм. Коснулось это и Украины", - отмечается в заявлении главы Национального благотворительного фонда.

коллаж, ДНР, Донбасс, ополчение, Украина, блокада, вагоны, уголь(2017)|Фото: Накануне.RU

Также в заявлении акцентируется внимание на страданиях народа Донбасса, начиная с 2014 года. "Россия больше не может не предпринимать решительных действий. Это было бы безответственностью по отношению к русскоговорящему населению Донбасса, к памяти наших предков", - говорится в заявлении.

Накануне.RU связалось с руководителем Тюменского отделения Фонда Юрием Лукьяненко. Оба руководителя тюменского регионального отделения Национального благотворительного фонда твердо поддержали заявление по Донбассу.

Теги: национальный благотвторительный фонд, носов, донбасс, специальная операция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4815

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети