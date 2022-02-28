В Копейске выбрали подрядчика для достройки проблемного дома

В Челябинской области выбрали подрядчика для завершения строительства многоквартирного дома по проспекту Славы в Копейске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя, подрядчиком определена компания "СК Дель-Мар". В марте с ней будет подписан контракт. После этого подрядчик приступит к строительно-монтажным работам.

Ранее "СК Дель-Мар" выбрали для завершения строительства жилого многоквартирного дома № 13 жилого района № 11 Краснопольской площадки.

Строительством этого дома занималась одна из фирм, аффилированных с застройщиком Александром Сребрянским. Уголовное дело в отношении застройщика, обвиняемого в хищении денежных средств дольщиков, сейчас рассматривается в суде.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. обвиняемый вывел из оборота деньги дольщиков под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера и потратил по своему усмотрению. Обязательства перед дольщиками он не выполнил. Ущерб составил 3,8 млрд руб.

Напомним, с Сребрянским аффилировано около десятка компаний-застройщиков, которые привлекали средства дольщиков на строительство домов. В целом компании не достроили 29 домов. Обманутыми остались 2,7 тыс. дольщиков.