Свердловская область остается на втором месте по заболеваемости ковидом в РФ

Свердловская область продолжает удерживать лидирующие позиции в России по суточному приросту заболевших коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 4 тысячи 772 новых случая заболевания. По этому показателю регион сегодня занял второе место в стране – выше него только Санкт-Петербург, где выявили 5 тысяч 409 новых случаев ковида за сутки.

В воскресенье, 27 февраля, Свердловская область также была на втором месте в РФ по суточному приросту заболеваемости. В этот день в регионе было зафиксировано 4 тысячи 616 новых инфицированных.

Как уточнили в областном оперштабе, всего с начала пандемии на Среднем Урале выявлено 350 тысяч 425 случаев коронавируса. За это время скончались 10 тысяч 272 жителей региона, у которых выявили ковид.