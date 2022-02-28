Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров

Украинская делегация на вертолетах прибыла к месту проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации офиса президента Украины Владимира Зеленского, в состав украинской делегации на переговорах входят министр обороны Резников, глава фракции "Слуга народа" Арахамия, замглавы МИД Украины Точицкий.

Ранее представитель "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что украинская делегация летит на польском вертолете. Переговорщики из Киева ехали через Польшу из соображений безопасности.

Переговоры представителей РФ и Украины начнутся примерно в 12:00, сообщал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Встреча организована в Гомельской области. МИД Белоруссии заявил, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена.