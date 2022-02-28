28 Февраля 2022
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сайт, ошибка, плохой шлюз (2022) | Фото: admtyumen.ru

Сайт правительства Тюменской области подвергся атакам "злоумышленников"

Интернет-пользователи столкнулись с ошибкой при попытке загрузить сайт правительства Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент правительственный ресурс недоступен. При попытке загрузить портал возникает ошибка 502. В пресс-службе правительства региона отмечают, что портал временно отключен от внешних сетей "в целях предотвращения утечки данных".

сайт, ошибка, плохой шлюз(2022)|Фото: admtyumen.ru

"С 25 февраля официальный портал правительства Тюменской области стал целью для злоумышленников. Сегодня, 28 февраля, значительно вырос внешний трафик, а также количество запросов на официальный портал правительства Тюменской области. В целях предотвращения утечки данных официальный портал временно отключен от внешних сетей. Предпринимаются все необходимые меры по обеспечению устойчивой работы всех информационных ресурсов правительства Тюменской области", - пояснили в информационном центре властей региона.

Теги: сайт правительства Тюменской области, ошибка, атака



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