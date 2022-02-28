Сайт правительства Тюменской области подвергся атакам "злоумышленников"

Интернет-пользователи столкнулись с ошибкой при попытке загрузить сайт правительства Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент правительственный ресурс недоступен. При попытке загрузить портал возникает ошибка 502. В пресс-службе правительства региона отмечают, что портал временно отключен от внешних сетей "в целях предотвращения утечки данных".

"С 25 февраля официальный портал правительства Тюменской области стал целью для злоумышленников. Сегодня, 28 февраля, значительно вырос внешний трафик, а также количество запросов на официальный портал правительства Тюменской области. В целях предотвращения утечки данных официальный портал временно отключен от внешних сетей. Предпринимаются все необходимые меры по обеспечению устойчивой работы всех информационных ресурсов правительства Тюменской области", - пояснили в информационном центре властей региона.