28 Февраля 2022
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Политика В России Москва
Депутат МГД Евгений Ступин у Басманного суда 23.12.2020 (2020) | Фото: Youtube.com Канал &quot;За новый социализм&quot;

Руководство КПРФ потребовало от депутата-коммуниста объяснить его антивоенную позицию

Руководство КПРФ потребовало от депутата Мосгордумы Евгения Ступина объяснить почему он выступил против военной "спецоперации" России на Украине. Парламентарий направил в ЦК партии объяснительную и опубликовал ее копию в своих соцсетях. Он ссылается на тезисы Ленина и припоминает, что "Путин обещал устроить украинцам "настоящую декоммунизацию". "Я не представляю, как при всех этих фактах коммунисты могут поддерживать Путина!" – пишет депутат.

"Меня спрашивают: почему ты против "спецоперации" России на Украине, а руководство КПРФ за? Центральная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ запросила объяснение по моей позиции. Направил подробный ответ с изложением своей позиции, в котором призвал всех левых присоединиться к антивоенному движению! Основной довод: "спецоперация" - это ежедневные смерти российских солдат и мирных жителей Украины!!! Обращаю внимание всех коммунистов и левых, что в своей речи 21.02.2022 Путин сказал, что устроит на Украине "настоящую декоммунизацию", а ленинские принципы построения государственности назвал "больше, чем ошибкой"!" – объясняет депутат Мосгордумы.

Объяснительная депутата МГД Евгения Ступина.(2022)|Фото: t.me/evstupin / Telegram-канал Евгения Ступина

Ранее он сообщал, что аналогичной позиции придерживаются еще несколько человек из числа лидеров левых сил. Но Ступин отметил, что это их личная позиция, которая не совпадает с партийной.

Напомним, против военной операции России на Украине ранее выступили четыре депутата Госдумы, среди них трое – коммунисты.

Теги: евгений ступин, мосгордума, кпрф, объяснение



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