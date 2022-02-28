Руководство КПРФ потребовало от депутата-коммуниста объяснить его антивоенную позицию

Руководство КПРФ потребовало от депутата Мосгордумы Евгения Ступина объяснить почему он выступил против военной "спецоперации" России на Украине. Парламентарий направил в ЦК партии объяснительную и опубликовал ее копию в своих соцсетях. Он ссылается на тезисы Ленина и припоминает, что "Путин обещал устроить украинцам "настоящую декоммунизацию". "Я не представляю, как при всех этих фактах коммунисты могут поддерживать Путина!" – пишет депутат.

"Меня спрашивают: почему ты против "спецоперации" России на Украине, а руководство КПРФ за? Центральная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ запросила объяснение по моей позиции. Направил подробный ответ с изложением своей позиции, в котором призвал всех левых присоединиться к антивоенному движению! Основной довод: "спецоперация" - это ежедневные смерти российских солдат и мирных жителей Украины!!! Обращаю внимание всех коммунистов и левых, что в своей речи 21.02.2022 Путин сказал, что устроит на Украине "настоящую декоммунизацию", а ленинские принципы построения государственности назвал "больше, чем ошибкой"!" – объясняет депутат Мосгордумы.

Ранее он сообщал, что аналогичной позиции придерживаются еще несколько человек из числа лидеров левых сил. Но Ступин отметил, что это их личная позиция, которая не совпадает с партийной.

Напомним, против военной операции России на Украине ранее выступили четыре депутата Госдумы, среди них трое – коммунисты.