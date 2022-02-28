28 Февраля 2022
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Экономика В России
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

СМИ: Генпрокуратура подала к ФНПР и Михаилу Шмакову многомиллиардный иск

Генпрокуратура РФ подала иск к Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и ее председателю Михаилу Шмакову, а также к "дочке" ФНПР "Курортное управление".

Также в списке ответчиков покупатели имущества профсоюзных здравниц.

В прокуратуре считают, что профсоюзы незаконно распродавали собственность курортов, переданную им государством в пользование. Надзорный орган намерен добиваться признания сделок незаконными. Речь идет о суммах, измеряемых миллиардами рублей, пишет "Коммерсант".

Продавалось в основном имущество курортов, расположенных в районе Кавказских Минеральных Вод.

Согласно материалам ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, также проводившего проверку "Курортного управления" в 2019 году, в собственность последнего при его создании перешло имущество 25 санаториев и лечебно-профилактических учреждений в городах-курортах КМВ.

Теги: генпрокуратура, фнпр, михаил шмаков, иск, имущество, распродажа



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