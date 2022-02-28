ВСУ минируют Мариуполь и не выпускают из него жителей, - Басурин

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что отряды ВСУ, которые отступают в Мариуполь с линии фронта, не выпускают из него жителей.

По его словам, украинские военные держат мирных жителей в заложниках, а также минируют большую часть города.

"Поэтому будет идти очень тяжело. Это будет переговорный процесс, будем убеждать, чтобы они сложили оружие. И люди, которые там живут, не должны отвечать за их преступления", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сегодня сообщалось, что ДНР усиливает наступающую группировку для концентрации сил на мариупольском направлении.

24 февраля Управление народной милиции ДНР заявило, что "подразделения нацгвардии Украины перекрыли все выезды из Мариуполя, пытаются удержать жителей, прикрываясь за их спинами". Сообщалось о многочисленных столкновениях мирных жителей с представителями силовых структур на блок-постах.