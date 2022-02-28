В Новосибирской области 25 школьных зданий капитально отремонтируют в 2022-2023 годах

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы капитального ремонта школ региона.

"В первую очередь обращаюсь к главам городов и районов – сегодня пообъектный перечень спланирован только на первый этап программы капитального ремонта школ, этап 2022-23 годов, но даже этот этап по своим масштабам впечатляет. Двадцать пять объектов, и общая стоимость этапа программы более миллиарда рублей. Это вызов и возможности – в зависимости от того, насколько успешно мы приступим к реализации первого этапа, мы сможем увеличить количество объектов на последующий этапы. Напомню, программа будут продолжаться до 2026 года. Необходимо, не раскачиваясь, не откладывая в сторону, приступить к реализации наших планов на 2022-23 год", – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

С докладом о капитальном ремонте общеобразовательных организаций Новосибирской области в условиях модернизации школьных систем образования Российской Федерации в 2022-2026 годах на совещании выступил исполняющий обязанности министра образования региона Юрий Савостьянов.

В Новосибирской области есть значительно количество школьных зданий, где требуется капитальный ремонт с тем, чтобы обеспечить безаварийную и безопасную организацию учебно-воспитательного процесса.

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Министерством просвещения РФ запущена в реализацию программа модернизации системы общего образования. В данную программу, в частности, входит проведение капитальных ремонтов зданий школ. Министерством просвещения выделены средства софинансирования из федерального бюджета на проведение капитального ремонта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в заявку от региона в программу капитального ремонта на 2022-2023 г - всего программа рассчитана до 2026 года- вошли 25 зданий общеобразовательных организаций в 15 муниципальных образованиях – 13 муниципальных районов и 2 городских округах. Школы расположены в Барабинском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозерном, Чулымском районах, г. Обь, г. Новосибирск.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. на эти цели выделены средства в размере более 979 млн рублей. Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Новосибирской области заключено соглашение от 24 января 2022 г., предусматривающее расходы областного бюджета Новосибирской области в объеме более 276 млн рублей. Вопрос о софинансировании программы из средств областного бюджета будет рассмотрен сегодня, в ходе заседания Правительства Новосибирской области.