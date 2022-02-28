Депутаты Саратовской облдумы лишили мандата Николая Бондаренко

Саратовская областная дума сегодня лишила мандата коммуниста Николая Бондаренко. В повестку дня на очередном заседании думы этот вопрос был поставлен первым.

"Комиссия [по контролю за доходами депутатов] признала соответствующие сведения, предоставленные Николаем Бондаренко за 2020 год, заведомо неполными и рекомендовала лишить парламентария мандата. На заседании облдумы депутаты большинством голосов поддержали это решение", - говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По данным "Комсомольской правды", за изгнание популярного оппозиционного депутата проголосовали 30 его коллег, против – трое. Фракция КПРФ в знак протеста покинула заседание.

Глава комиссии Алексей Антонов, который выступил с "обвинением" по "делу" Бондаренко, озвучил доходы Бондаренко и назвал того "жуликом". "Доходы Бондаренко: 57 тыс. в 2018 году, 275 тыс. – в 2019 году, в 2020 году - 2 млн 679, в 2021 году - 5 млн 942 тыс. рублей. Просто жулик, идите занимайтесь коммерцией", - заявил Антонов, который также является главой областной Торгово-промышленной палаты.

Коммунист Александлр Анидалов в ходе своего выступления вручил Антонову памперсы и туалетную бумагу, заявив, что смотреть думу можно было только из–за заявлений Бондаренко.

Напомним, комиссия по контролю за доходами посчитала, что Бондаренко незаконно эксплуатировал статус депутата, поднимая им популярность своего YouTube-блога и собирая там пожертвования. Версию о том, что Бондаренко является депутатом именно благодаря своей популярности, и что причинно-следственная связь здесь нарушена, депутаты не рассматривали.