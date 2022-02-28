В Магнитогорске бывшего преподавателя института осудили за взятки от студентов

В Магнитогорске бывшего доцента кафедры "Стандартизации, сертификации и технологии продуктов питания" Института естествознания и стандартизации МГТУ им. Носова приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 245 тыс. рублей за получение взяток и служебный подлог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 – 2020 гг. обвиняемая получила через старосту группы от 15 студентов взятки на общую сумму около 50 тыс. рублей за сдачу зачетов и экзаменов по двум дисциплинам без фактической проверки знаний. Также она разрешила студентам выбрать номера билета.

Осужденной запрещено заниматься преподавательской деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях в системе образования на срок 2 года.