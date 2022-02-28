Еще одного депутата Госдумы от Пермского края включили в санкционные списки

Еще один депутат Госдумы от Пермского края включен в санкционные списки Евросоюза. Речь идет о Дмитрии Скриванове. Информация опубликована в Официальном журнале ЕС, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в санкционные списки включили шесть парламентариев от Прикамья, поддержавших обращение к Путину о признании самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Скриванов в голосовании не участвовал, так как находился на больничном.

"Ъ-Прикамье" со ссылкой на пресс-службу депутата сообщает, что Скриванов в итоге попал под санкции, поскольку 22 февраля проголосовал за ратификацию договоров о дружбе между Россией, ЛНР и ДНР.

Попавшим под санкции запретили въезд в государства ЕС и транзит через их территорию. Также будут заморожены счета, а гражданам и компаниям из ЕС будет запрещено каким-либо образом предоставлять им финансирование.