28 Февраля 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
ханты-мансийск правительство автономного округа табличка администрация хмао (2003) | Фото: Накануне.ru

Политики уральских автономий "мигрируют" в Telegram

Политики Югры и Ямала "мигрируют" в Telegram, заводя там свои каналы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Принял решение завести канал в Телеграм. Буду размещать информацию и там. Присоединяйтесь", - написал в своём Instagram спикер думы Югры Борис Хохряков.

Ранее аналогичный поступок совершил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"Дорогие земляки, теперь будем общаться с вами и в Telegram. В этом канале буду рассказывать о ямальцах и жизни нашего округа. Присоединяйтесь", - написал в своём канале Артюхов.

Теги: Борис Хохряков, Дмитрий Артюхов, telegram, канал



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