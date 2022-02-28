Политики уральских автономий "мигрируют" в Telegram

Политики Югры и Ямала "мигрируют" в Telegram, заводя там свои каналы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Принял решение завести канал в Телеграм. Буду размещать информацию и там. Присоединяйтесь", - написал в своём Instagram спикер думы Югры Борис Хохряков.

Ранее аналогичный поступок совершил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"Дорогие земляки, теперь будем общаться с вами и в Telegram. В этом канале буду рассказывать о ямальцах и жизни нашего округа. Присоединяйтесь", - написал в своём канале Артюхов.