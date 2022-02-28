На мосту на Сибирском тракте обнаружили висящего в петле мертвеца

В Екатеринбурге на железнодорожном мосту было обнаружено повешенное тело мужчины. Об этом сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", чья подписчица и стала свидетелем жуткого зрелища.

Тело заметили на Сибирском тракте вблизи автосалона "Шкода". По словам девушки, на месте уже работают "скорая помощь" и полицейские. Какое-то время тело не убирали.

В СКР по Свердловской области Накануне.RU перенаправили в Уральское следственное управление на транспорте, куда редакция и обратилась.

"Следователями Центрального СУТ СКР выясняются обстоятельства гибели утром 28 февраля в городе Екатеринбург вблизи остановочной платформы Лесотехническая мужчины", - сообщили в пресс-службе.