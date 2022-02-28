Мединский сообщил, во сколько начнутся переговоры России и Украины

Переговоры представителей РФ и Украины начнутся примерно в 12:00, сообщил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Он отметил, что для переносов времени "были основания". По его словам, логистика у украинской делегации "очень сложная", время приезда переносилось несколько раз.

Кроме того, Мединский заявил, что украинским переговорщикам при движении до места встречи в Белоруссии была гарантирована безопасность.

По словам Мединского, Россия заинтересована в том, чтобы выйти на договоренности с украинской делегацией "как можно быстрее", передает РИА Новости.

Напомним, переговорщики из Киева едут через Польшу из соображений безопасности. Утром сообщалось, что украинская делегация уже находится на территории Белоруссии.

Встреча организована в Гомельской области. МИД Белоруссии заявил, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи, написал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в Twitter.