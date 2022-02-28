Минфин России обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки

Минфин России обязал экспортеров продавать валютную выручку в размере 80%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"На основании предложений Министерства Финансов Российской Федерации и Банка России сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов – участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров", - сообщили в Минфине.

Напомним, ранее ЕС, США и Великобритания заявили о намерении заблокировать операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России.